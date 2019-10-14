Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная Португалии проиграла впервые с чемпионата мира в России

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
В понедельник вечером сборная Португалии на выезде проиграла Украине со счётом 1:2 в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Это поражение стало для португальцев первым с момента вылета с чемпионата мира 2018 года в России. Тогда команда Фернанду Сантуша проиграла Уругваю на стадии 1/8 финала.
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