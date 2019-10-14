В понедельник вечером сборная Португалии на выезде проиграла Украине со счётом 1:2 в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Это поражение стало для португальцев первым с момента вылета с чемпионата мира 2018 года в России. Тогда команда Фернанду Сантуша проиграла Уругваю на стадии 1/8 финала.

Сборная Португалии проиграла впервые с чемпионата мира в России

Авто В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.

Футбол «Спартак» назначил Тедеско главным тренером Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.

Общество Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на Первом канале Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы "Время" после более чем 10-месячного перерыва.

Общество Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика Пелоси назвала санкции Трампа против Турции недостаточными Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси назвала санкции против Турции, указ о которых подписал президент Дональд Трамп,«недостаточными для предотвращения гуманитарной катастрофы».

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Политика Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера» В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».

Общество Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.

Футбол Сборная России U19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии Юношеская сборная России (U19) в товарищеском матче разгромила сверстников из Эстонии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Таллине на стадионе «Спортлэнд Арена».

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.

Происшествия МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Футбол Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020 Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Здоровье За десять лет в мире заболеваемость раком выросла на 33% Американская медицинская ассоциация (JAMA) заявила, что за десять лет рост заболеваемости раком составил около 33%.

Гаджеты Apple все же выпустит «бюджетник» iPhone SE 2 Американская компания Apple собирается выпустить свой новый "бюджетник" iPhone SE 2 уже в начале будущего года.

Наука Радиоволны помогли нейросети распознать действия человека через стену Американские разработчики создали нейросеть, способную распознавать действия людей как по видеозаписи, так и по данным радиоволнового сканирования через стену и другие препятствия.

Политика Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.

Политика Трамп констатировал утрату доверия к информатору разговора с Зеленским «Причина, по которой осведомитель потерял к себе всякое доверие — в том, что его история очень далека от фактов, отражённых в стенограмме», — написал он в Twitter и добавил, что имя второго информатора теперь даже не упоминается.

Хоккей Болельщица исполнила откровенный танец на трибунах во время матча НХЛ Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» одна из болельщиц исполнила откровенный танец на трибуне.