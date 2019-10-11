Футбол

REGNUMREGNUMСборная Португалии разгромила Люксембург в отборе ЧЕ с голом Рональдо

Португалия — Люксембург
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Жозе Алваладе»
9′
Леандро Баррейро
Бернарду Силва
16′
46′
Флориан Бонерт
Данел Синани
59′
Давид Тюрпель
Даниэль Да Мота
Криштиану Роналду
65′
72′
Жерсон Родригеш
Бернарду Силва
Гонсалу Гедеш
77′
Жоау Феликс
Жоау Мариу
88′
88′
Венсан Тилль
Стефано Бенси
Гонсалу Гедеш
89′
Сборная Португалии по футболу нанесла поражение с разгромным счётом команде Люксембурга в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Игра прошла на поле стадиона «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
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