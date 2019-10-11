Футбол

Soccer.ruSoccer.ruПортугалия разгромила Люксембург, Роналду забил гол

Португалия — Люксембург
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Жозе Алваладе»
9′
Леандро Баррейро
Бернарду Силва
16′
46′
Флориан Бонерт
Данел Синани
59′
Давид Тюрпель
Даниэль Да Мота
Криштиану Роналду
65′
72′
Жерсон Родригеш
Бернарду Силва
Гонсалу Гедеш
77′
Жоау Феликс
Жоау Мариу
88′
88′
Венсан Тилль
Стефано Бенси
Гонсалу Гедеш
89′
Сборная Португалии одержала победу над командой Люксембурга в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
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