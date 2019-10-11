Футбол

Советский спортСоветский спортГол Роналду помог Португалии разгромить Люксембург

Португалия — Люксембург
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Жозе Алваладе»
9′
Леандро Баррейро
Бернарду Силва
16′
46′
Флориан Бонерт
Данел Синани
59′
Давид Тюрпель
Даниэль Да Мота
Криштиану Роналду
65′
72′
Жерсон Родригеш
Бернарду Силва
Гонсалу Гедеш
77′
Жоау Феликс
Жоау Мариу
88′
88′
Венсан Тилль
Стефано Бенси
Гонсалу Гедеш
89′
В составе португальской команды голами отметились Бернарду Силва (16-я минута), Криштиану Роналду (66) и Гонсалу Гуэдеш (89). После этой игры Португалия набрала 11 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы В. Люксембург, имея в активе четыре очка, занимает четвертое место.
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