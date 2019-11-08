Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла. Игра состоялась на «Хартвалл-арене» в Хельсинки. Среди российской сборной отличились Дамир Шарипзянов и Рушан Рафиков.

Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Общество Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.

Политика Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.

Происшествия Во время взрыва газа в жилом доме в Калмыкии погиб один человек Один человек погиб во время хлопка газа в жилом многоквартирном доме в Элисте, говорится в сообщении главного управления МЧС РФ по Калмыкии.

Транспорт Началась продажа билетов на поезда в Крым Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.

Происшествия 12 человек пострадали в ДТП на Ставрополье Все 12 пострадавших доставлены в центральную городскую больницу №4 в Ставрополе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Политика Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.

Политика Макрон перечислил три сценария развития России Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.

Гаджеты Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Здоровье Опрос: две трети россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ Две трети жителей России при заболевании ОРВИ не открывают больничный и продолжают работать.

Общество Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.

Экономика Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.

Футбол Бубнов назвал оставшиеся в ЛЕ матчи для ЦСКА играми престижа Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о выступлении московского ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы, передает Sportbox.

Политика Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде» Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Происшествия В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Политика Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.

Политика ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Общество Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".

Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ 7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.