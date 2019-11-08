Хоккей
Аргументы и ФактыСборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла. Игра состоялась на «Хартвалл-арене» в Хельсинки. Среди российской сборной отличились Дамир Шарипзянов и Рушан Рафиков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Финны опять обыграли Россию. И эта сборная Суоми даже сильнее, чем на ЧМ!
Спорт-Экспрессвчера в 14:15
Алексей Кудашов: «У нас есть план, чтобы все три голкипера сыграли на Кубке „Карьялы“»
Sports.ru06 ноября в 11:06
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:09, Вашингтон
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости вчера в 10:13
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым вчера в 09:10
Происшествия
Во время взрыва газа в жилом доме в Калмыкии погиб один человек
Один человек погиб во время хлопка газа в жилом многоквартирном доме в Элисте, говорится в сообщении главного управления МЧС РФ по Калмыкии.
Коммерсантъ 01:01
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Происшествия
12 человек пострадали в ДТП на Ставрополье
Все 12 пострадавших доставлены в центральную городскую больницу №4 в Ставрополе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.
Кавказский узел вчера в 22:19
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.
Интерфакс вчера в 00:35
Футбол
Клопп высказался о соперничестве «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
ГЛавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о соперничестве своего клуба с "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Политика
Макрон перечислил три сценария развития России
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Газета.Ru вчера в 15:45
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Происшествия
Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане
РБК 06 ноября в 02:31
Здоровье
Опрос: две трети россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ
Две трети жителей России при заболевании ОРВИ не открывают больничный и продолжают работать.
RT на русском 00:56
Общество
Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама
Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Футбол
Бубнов назвал оставшиеся в ЛЕ матчи для ЦСКА играми престижа
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о выступлении московского ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:46
Политика
Торгпред Украины обвинил Польшу в «экономическом геноциде»
Заместитель министра развития экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка назвал позицию Польши относительно минимальных квот на автоперевозки для Украины "экономическим геноцидом".
Российская газета вчера в 19:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru вчера в 04:04
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Происшествия
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости вчера в 07:26
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Общество
Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Известия вчера в 17:59
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней
Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru 06 ноября в 08:58
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Известия вчера в 16:27
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30