Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла. Игра состоялась на «Хартвалл-арене» в Хельсинки. Среди российской сборной отличились Дамир Шарипзянов и Рушан Рафиков.

Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

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