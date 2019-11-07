Хоккей
Аргументы и ФактыСборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла. Игра состоялась на «Хартвалл-арене» в Хельсинки. Среди российской сборной отличились Дамир Шарипзянов и Рушан Рафиков.
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