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РИА НовостиРИА НовостиСборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу россиян, у которых забили Федор Земсков (8-я, 23-я, 29-я минуты), Андрей Новиков (8) и Алексей Макаров (26).
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