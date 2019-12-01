Спорт
РИА НовостиСборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу россиян, у которых забили Федор Земсков (8-я, 23-я, 29-я минуты), Андрей Новиков (8) и Алексей Макаров (26).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Общество
Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
Автоспорт
Как Квят выступил на последнем в году Гран-при Абу-Даби
В ОАЭ состоялся последний в сезоне этап «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.
Общество
СМИ узнали о прекращении Украиной импорта электроэнергии из Белоруссии
В воскресенье, 1 декабря, трейдеры на Украине остановили импорт электроэнергии из Белоруссии, сообщил «Экономической правде» один из участников рынка.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Авто
Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Армия и оружие
Эксперт оценил планы украинского Генштаба готовиться к наступлению
Правда, в Сети украинские планы иронично назвали «синдромом Саакашвили», подразумевая военную операцию Грузии против Южной Осетии и ее печальные для Тбилиси итоги.
Транспорт
Движение поездов на фиолетовой ветке метро восстановлено
В 23:20 движение на фиолетовой ветке петербургского метрополитена (пятой линии) восстановлено.
Футбол
Фанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу
Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Здоровье
Количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек
Число ВИЦ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек, сообщил Интерфаксу глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.
Армия и оружие
The New York Times: российские военные в августе атаковали лагерь беженцев в Сирии
В августе 2019 года российская авиация атаковала лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, пишет The New York Times.
Происшествия
Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Политика
Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Игры
Xbox Game Studios планирует радовать новинками каждые три месяца
Метт Бути, глава Xbox Game Studios, рассказал о далеко идущих планах: презентовать новую игру периодичностью в три-четыре месяца.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Здоровье
У здания Минздрава в Москве проходит серия одиночных пикетов
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек
По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты
Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Футбол
«Наполи» проиграл «Болонье» в матче Серии А
В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" проиграл "Болонье" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".