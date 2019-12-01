Спорт
РИА НовостиСборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу россиян, у которых забили Федор Земсков (8-я, 23-я, 29-я минуты), Андрей Новиков (8) и Алексей Макаров (26).
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Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом
Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
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Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
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Юнгберг: «„Арсенал“ может вернуться в топ-4, все теряют очки»
Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг после матча 14-го тура АПЛ с «Норвичем» (2:2) выразил надежду, что команда сможет вернуться в первую четверку в ходе текущего сезона.
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала основной причиной укрепления рубля в 2018 году приток капитала.
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Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
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Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ
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Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
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Законопроект о школьной медицине может быть принят в весеннюю сессию 2020 года
Как отметил Дмитрий Морозов, без медицинского работника в школе произошёл разрыв между образовательной организацией и детской поликлиникой, в том числе в вопросах вакцинации, профилактических осмотров, диспансеризации.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
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Ольга Бузова призналась в любви Туле
Подписчики, традиционно, не смогли пройти мимо. Многие стали признаваться исполнительнице в любви.
Авто
В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России
Армия и оружие
Зеленский отменил в армии Украины прапорщиков и полки
Согласно документу, в армии Украины отменяются воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
Происшествия
Девять человек погибли в крушении самолета в США
Девять человек, среди которых двое детей и пилот, разбились в результате авиакатастрофы в Южной Дакоте, расположенной на Среднем Западе США.
Армия и оружие
Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии
Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря.
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Общество
Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»
Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Экономика
В Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Киберспорт
Winstrike уступила HellRaisers на отборе на DreamLeague Leipzig Major
СНГ-отбор на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major проходит с 1 по 4 декабря. 10 команд разыгрывают 2 слота на турнире.
Гаджеты
Компания Apple в 2020 году представит компактный iPhone
Размер экрана самого компактного iPhone составит 5,4 дюйма, а самого большого - 6,7 дюймов. Дисплей выполнят по технологии OLED.
Футбол
Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Армия и оружие
Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных
"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
Технологии
Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5
Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде
Только что в Москве завершился бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на Евро-2020
Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.