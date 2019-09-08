Сборная России проиграла команде Португалии в финальном матче Суперфинала Евролиги. Встреча завершилась со счетом 2:4. Забитыми мячами в составе российской команды отметились Федор Земсков и Алексей Макаров, что помогло выиграть первый период.

Россия проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

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