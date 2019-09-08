Футбол
ProstoProSportРоссия проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу
Сборная России проиграла команде Португалии в финальном матче Суперфинала Евролиги. Встреча завершилась со счетом 2:4. Забитыми мячами в составе российской команды отметились Федор Земсков и Алексей Макаров, что помогло выиграть первый период.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:20, Вашингтон
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Политика
В «Единой России» заявили о большинстве мандатов в 11 заксобраниях
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что по итогам выборов 8 сентября партия получает большинство депутатских мандатов в 11 законодательных собраниях регионов РФ из 12.
Российская газета 16:09
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Известия 16:15
Теннис
Медведев и Надаль начали финальный матч US Open
В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Нева Спорт 16:15
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся
В субботу состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной: самолет с российскими гражданами приземлился в Москве, с украинскими – в Киеве, сообщает ТАСС.
Труд вчера в 06:44
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Политика
Санкт-Петербург показал наименьший результат по данным экзит-поллов
Северная столица показала наименьший результат, выбрать губернатора пришли 23,3%. Самовыдвиженец Александр Беглов, по данным ВЦИОМ, набрал 56% голосов.
АБН 15:52
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
РИА Новости 15:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Разницу в обмене заключенными между Украиной и Россией показали на видео
Разницу в обмене между странами показал телеканал RTVI в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 13:19
Общество
Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен «Русский родной язык»
Согласно ответу Минпросвещения, предмет называется "Русский родной язык" и нужен для того, чтобы показать ученикам сходства и различия родного языка с другими, объяснить правила речевого этикета, дать понятие о жанрах, стилях, а также научить анализировать текст в начальной школе.
Вести.Ru 13:53
Игры
В свежих геймплейных роликах The Surge 2 показали битвы с боссами в стиле Dark Souls
Игромания.ру 06:27
Общество
На мессу Папы Римского на Мадагаскаре пришёл миллион человек
RT на русском 12:28
Политика
Озвучена итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве
На первом в истории Москвы электронном голосовании за кандидатов в депутаты Московской городской думы явка составила 92,3%. Участие приняли 10,3 тысячи человек при том, что зарегистрированы были более чем 11 тысяч.
Московский Комсомолец 15:07
Футбол
ФК «Ростов» обыграл сборную Сирии
Donday.ru 13:37
Транспорт
В Петербурге отменяют рейсы в Лондон из-за забастовки пилотов
Пилоты авиакомпании British Airways бастуют из-за низкой зарплаты.
Петербургский дневник 12:06
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Происшествия
В Геленджике загорелся частный дом
РИА Новости 15:16
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Авто
Авторынок Франции в августе упал на 14%
Французский авторынок в августе снизился на 14,1% и составил 129 259 автомобилей.
Тарантас Ньюс 09:48
Происшествия
В Финляндии упал сверхлегкий самолет
Сверхлегкий самолет потерпел крушение у города Эура на западе Финляндии, пилот выжил. Об этом сообщила в воскресенье газета Iltalehti.
ТАСС 14:53
Экономика
Как и зачем делят инвесторов профучастники
Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.
Коммерсантъ 03:02