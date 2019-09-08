Баскетбол
РЕН ТВСборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу
Сборная России проиграла сборной Португалии в финале Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Матч в воскресенье завершился со счетом 4:2 в пользу сборной Португалии. Авторами голов у победителей стали Леонардо Мартинс (24), Руи Коимбра (30), Бельшиор (32) и Бернардо Мартинс (35).
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Сборная России разгромила швейцарцев в матче группового этапа суперфинала Евролиги
Матч ТВ07 сентября в 11:05
Россияне уступили Португалии в финале Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Sport24.ruвчера в 14:28
Сборная России сыграет с Португалией в финале Евролиги по пляжному футболу
Спорт-Экспресс07 сентября в 15:55
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Шесть человек погибли при шторме в Крыму
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Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
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Самовыдвиженцы занимают 25 мест в Мосгордуме после обработки 85,13% протоколов, КПРФ - 14 мест, члены партии "Яблоко" и "Справедливой России" по три места, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.
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Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
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Трое жителей Братска изнасиловали женщину в её доме
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Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
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Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия вчера в 11:59
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Медики напомнили, кому запрещено есть арбузы
Врач-терапевт высшей категории при МИД России посоветовала не есть в день более 250-300 грамм сладкой ягоды.
Московский Комсомолец вчера в 22:50
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Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
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С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
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Артамонов побеждает на выборах главы Липецкой области
ФАН вчера в 23:39
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Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
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Доктора поделились снимками странных предметов внутри людей
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Банк России снова снизил ключевую ставку
Центробанк второй раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Представители шести партий, по предварительным данным, проходят в Законодательное собрание Севастополя по итогам состоявшихся в воскресенье выборов.
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В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости вчера в 04:29
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На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
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В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай после подсчета 84,75% протоколов, набирая с 34,25% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 19:01