Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСборная России U-19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии

Юношеская сборная России (U-19) обыграла сверстников из Эстонии в товарищеском матче. Встреча в Таллине победой россиян со счетом 6:0.
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