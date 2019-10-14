Футбол
Sportbox.RUСборная России U-19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии
Юношеская сборная России (U-19) обыграла сверстников из Эстонии в товарищеском матче. Встреча в Таллине победой россиян со счетом 6:0.
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Дубль два: молодые российские футболисты вновь разгромили эстонских сверстников
Sputnik Эстониявчера в 12:49
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Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Гаджеты
Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Общество
Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП
В городе Абакан Республики Хакасия объявлен траур после гибели мэра города Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае.
Армия и оружие
Пентагон: войска США попали в ловушку в Сирии
Американские войска находятся между турками, которые воют против курдов, и сирийской армией.
Здоровье
В Пензенской области снова подняли вопрос о горячем питании в школах
В понедельник, 14 октября, в ходе видеоконференции губернатор Иван белозерцев затронул вопрос об организации горячего питания в школьных столовых.
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Происшествия
У Дмитрия Захарченко нашлось оправдание
Общество
«Магнит» прекратит возить продукты до магазинов фурами
Представитель «Магнита» уточнил, что теперь компания решила доставлять продукты в радиусе 100 км от складов в городах с большим количеством магазинов с помощью транспортных компаний-партнеров.
Религия
Шахтинцы отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Политика
Подадут на отвод: Киев и Донбасс повторно согласуют разведение сил
В Минске 15 октября состоится очередное заседание Контактной группы, на котором будет принято повторное решение о разведении сил и средств в Петровском и Золотом.
Здоровье
12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
Изменения в привычках кишечника могут указывать на развитие рака этого органа.
Происшествия
Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне
Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
Политика
Трамп ввел санкции против Турции
Американский президент Дональд Трамп ввел санкции против Турции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Армия и оружие
Манбидж контролирует армия Сирии
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
Политика
Владимир Путин посетит ОАЭ и встретится с Наследным принцем
В рамках визита Владимира Путина в ОАЭ состоятся переговоры с Наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Происшествия
Гравюру Сальвадора Дали похитили из галереи Сан-Франциско
Футбол