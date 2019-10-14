Юношеская сборная России (U-19) обыграла сверстников из Эстонии в товарищеском матче. Встреча в Таллине победой россиян со счетом 6:0.

Сборная России U-19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии

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