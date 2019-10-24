Юношеская сборная России стартовала в отборе на чемпионат Европы. Первым соперником команды Станислава Коротаева была сборная Сан-Марино. Россияне отправили в сетку ворот соперника семь безответных мяча.

Сборная России U17 разгромила Сан-Марино в отборе на Евро

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