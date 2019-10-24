Футбол
Bookmaker-ratings.ruСборная России U17 разгромила Сан-Марино в отборе на Евро
Юношеская сборная России стартовала в отборе на чемпионат Европы. Первым соперником команды Станислава Коротаева была сборная Сан-Марино. Россияне отправили в сетку ворот соперника семь безответных мяча.
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Сборная России забила 7 голов в ворота Сан-Марино на старте квалификации Евро-2020 U17
Sport24.ruвчера в 09:53
Юношеская сборная России стартовала в отборе на Евро с крупной победы над Сан-Марино
Sportbox.RUвчера в 09:49
Юношеская сборная России забила семь голов Сан-Марино в отборе на Евро-2020
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:50, Ашберн
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