Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСборная России U17 разгромила Сан-Марино в отборе на Евро

Юношеская сборная России стартовала в отборе на чемпионат Европы. Первым соперником команды Станислава Коротаева была сборная Сан-Марино. Россияне отправили в сетку ворот соперника семь безответных мяча.
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Сборная России забила 7 голов в ворота Сан-Марино на старте квалификации Евро-2020 U17

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