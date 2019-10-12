Юношеская сборная России U19 одержала крупную победу над сверстниками из Эстонии в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся 12 октября, завершилась победой команды Александра Кержакова со счетом 3:0. В составе победителей забитыми голами отметились Данила Прохин, Леонид Герчиков и Андрей Мазурин.

Здоровье Обновленное инфекционное отделение открыли в Свободненской больнице "Заболеваемость не превышает стандартных уровней, однако если раньше люди предпочитали лечиться в домашних условиях, то сейчас, приходя к нам сюда, в отремонтированное и оснащенное отделение, не отказываются от стационара", - отметила заведующая инфекционным отделением Свободненской больницы Любовь Аистова.

Общество В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи Как бороться с проблемами, описанными в расследованиях журналистов, специалисты пока не понимают – они признали, что сейчас нет технологических способов противостоять даркнету или отдельным платформам, которые занимаются в сети незаконной деятельностью.

Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Происшествия Задержанный в Томске вербовщик террористов приговорен к 13 годам Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда 26 сентября признала фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорила к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Политика Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным Саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты.

Общество В Калифорнии запретили продажу меха Калифорния стала первым штатом США, на всей территории которого вводится запрет на производство и продажу изделий из натурального меха.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.