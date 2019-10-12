Футбол
Sport24.ruСборная России U19 разгромила сверстников из Эстонии
Юношеская сборная России U19 одержала крупную победу над сверстниками из Эстонии в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся 12 октября, завершилась победой команды Александра Кержакова со счетом 3:0. В составе победителей забитыми голами отметились Данила Прохин, Леонид Герчиков и Андрей Мазурин.
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Дубль два: молодые российские футболисты вновь разгромили эстонских сверстников
Sputnik Эстониявчера в 12:49
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