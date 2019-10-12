Футбол

Sport24.ruSport24.ruСборная России U19 разгромила сверстников из Эстонии

Юношеская сборная России U19 одержала крупную победу над сверстниками из Эстонии в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся 12 октября, завершилась победой команды Александра Кержакова со счетом 3:0. В составе победителей забитыми голами отметились Данила Прохин, Леонид Герчиков и Андрей Мазурин.
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