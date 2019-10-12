Футбол
Sport24.ruСборная России U19 разгромила сверстников из Эстонии
Юношеская сборная России U19 одержала крупную победу над сверстниками из Эстонии в товарищеском матче. Встреча, состоявшаяся 12 октября, завершилась победой команды Александра Кержакова со счетом 3:0. В составе победителей забитыми голами отметились Данила Прохин, Леонид Герчиков и Андрей Мазурин.
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Президент России Владимир Путин прилетел в Саудовскую Аравию.
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Правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после подсчета 91,92% голосов, передает Polske Radio.
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В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
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Путин разрешил Минсельхозу иметь представителей за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым он разрешил Министерству сельского хозяйства иметь своих представителей за границей.
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Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
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Чехия проиграла Северной Ирландии в товарищеском матче, Крал забил гол
Сборная Чехии уступила Северной Ирландии в товарищеском матче (2:3). Один из голов забил чешский хавбек "Спартака" Алекс Крал.
Спорт-Экспресс 14:56
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Киев отказался от федерализации Украины
Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
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В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей
Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых детей, трое из них госпитализированы с травмами, сообщила в фейсбуке глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.
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Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
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Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
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В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
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Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск
Cyber.sports.ru 03:59
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Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
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«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ
RT на русском 14:46
Происшествия
Источник сообщил о вспышке сибирской язвы в Дагестане
Специалисты устанавливают причины заражения нескольких жителей Дагестана сибирской язвой.
Интерфакс 14:05
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
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Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания
Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
RT на русском 14:20
Армия и оружие
МИД Турции назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США
Причиной военной операции Турции на севере Сирии стало невыполнение обещаний со стороны США, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 14:46
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Названы недостатки наркополитики России
По словам руководителя молодёжного крыла Общероссийского народного фронта Игоря Кастюкевича, в регионах не хватает средств на то, чтобы закрашивать наркограффити.
ГЛАС.RU 10:21
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Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
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В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
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Рейтинг Зеленского начал падать
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Премьера Украины требуют отправить в отставку
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
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