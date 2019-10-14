Футбол
ЧемпионатСборная России U19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии
Юношеская сборная России (U19) в товарищеском матче разгромила сверстников из Эстонии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Таллине на стадионе "Спортлэнд Арена". Победу российской национальной команде принесли дубли Петрова и Кутового, а также голы Севикяна и Микушина.
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Происшествия
Кафе «Набережная» загорелось в Чите
Армия и оружие
США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции
Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Происшествия
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
Гаджеты
Начались продажи телефонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Официальное начало продаж новых мобильных устройств моделей Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL произошел недавно.
Политика
Трамп пригрозил Турции уничтожить ее экономику
Президент США Дональд Трамп считает, что поддержку сирийским курдам должны оказывать власти в Дамаске и других государствах, а не Вашингтон.
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Общество
Более 22 тысяч НКО приняли участие в конкурсе президентских грантов
Более 22 тысяч некоммерческих организаций приняли участие в конкурсе президентских грантов в этом году, об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кино
На экранах «Гемини» Энга Ли
На экранах "Гемини" Энга Ли В прокат вышел боевик Энга Ли "Гемини", заманивающий зрителя новейшими технологическими достижениями — форматом 120 кадров в секунду и Уиллом Смитом, помолодевшим с помощью компьютерной графики на 25 лет.
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
Авто
Электромобили в мире стоят вдвое дороже обычных авто
Chery EQ1, компактный городской автомобиль, который является одним из самых популярных электрокаров в Китае, оценивается в 20 260 долларов, что на 6 455 долларов меньше, чем средняя стоимость авто в КНР.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в серии изнасилований в Томской области
Суд города Стрежевого Томской области заключил под стражу 60-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 15 лет насиловал женщин и детей в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Армия и оружие
Франция приняла решение обезопасить своих военных в Сирии
Вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США, такое мнение высказывалось руководством Франции Сейчас Париж готов вывести несколько сотен своих военных, которые тесно сотрудничали с курдскими силами, об этом сообщает источник из МИД Франции.
Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Володин призвал законодательно бороться с терроризмом
Днём ранее, как писал News.ru, Володин обсудил аспекты борьбы с терроризмом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Экономика
В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях
Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.