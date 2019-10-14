Юношеская сборная России (U19) в товарищеском матче разгромила сверстников из Эстонии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Таллине на стадионе "Спортлэнд Арена". Победу российской национальной команде принесли дубли Петрова и Кутового, а также голы Севикяна и Микушина.

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Футбол Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.

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