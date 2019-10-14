Юношеская сборная России (U19) в товарищеском матче разгромила сверстников из Эстонии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Таллине на стадионе "Спортлэнд Арена". Победу российской национальной команде принесли дубли Петрова и Кутового, а также голы Севикяна и Микушина.

Сборная России U19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии

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