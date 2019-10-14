Футбол
ЧемпионатСборная России U19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии
Юношеская сборная России (U19) в товарищеском матче разгромила сверстников из Эстонии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Таллине на стадионе "Спортлэнд Арена". Победу российской национальной команде принесли дубли Петрова и Кутового, а также голы Севикяна и Микушина.
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Армия и оружие
Войска США угодили в ловушку в Сирии
Lenta.ru 03:17
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
Фигурное катание
Туктамышева стала второй на турнире в Финляндии
ИжевскИнфо.РУ 01:00
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе
В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Журналистская правда 10:24
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Армия и оружие
Эспер: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГ в Сирии
«Президент Эрдоган несёт полную ответственность за последствия этих действий, включая возможное повторное усиление ИГ, возможные военные преступления и растущий гуманитарный кризис», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
RT на русском 17:37
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Газета.Ru 12:27
Футбол
Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»
Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Взгляд.ру 11:06
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Армия и оружие
США планирует настроить страны НАТО против Турции
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
РЕН ТВ 18:01
Футбол
Роман Яремчук: «Сборная Украины — не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро»
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы-2020.
Спорт-Экспресс 17:59
Политика
Киев отказался от федерализации Украины
Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 14:11
Политика
Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»
«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
Профиль 09:01
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Футбол
Карасев рассудит «Зенит» и «Ростов» в матче РПЛ
Sportbox.RU 16:22
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 11:02
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Металлург» в КХЛ
RT на русском 15:45
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Автоновости дня 12 октября в 08:48