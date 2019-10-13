Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортДзюба и Черышев сыграют в отборочном матче ЧЕ-2020 с киприотами

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного цикла Чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Кипра.
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