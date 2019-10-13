Футбол
Евро-футбол.руСборная России досрочно вышла на Евро-2020, разгромив Кипр
В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России играла на выезде с Кипром. В случае победы или ничьей команда Станислава Черчесова досрочно бы выходила на чемпионат Европы, поэтому мотивация у россиян была запредельная.
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Тренерский штаб сборной России опубликовал стартовый состав команды на матч восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Кипра.РБКвчера в 11:32
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