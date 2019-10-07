с чего всё началось

Сборная России по футболу готовится к матчу с Шотландией в полном составе. Об этом 7 октября сообщает ТАСС. Всего тренерский штаб вызвал на сборы национальной команды 25 футболистов.

Сборная России готовится к матчу с Шотландией в полном составе

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