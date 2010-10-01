Сборная России может оформить выход в групповой этап Евро-2020 уже 10 октября, когда до конца отборочного цикла останется еще три тура.

Сборная России может оформить выход на Евро-2020 уже в следующем туре

Спорт день за днем

Политика Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Политика Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Экономика Исаев: в РФ начинается системный кризис с лекарственным обеспечением Андрей Исаев заявил о возможном начале кризиса в сфере лекарственного обеспечения в России.

Политика НАБУ открыло уголовное дело в отношении Порошенко и Климкина Уголовное дело по факту возможных злоупотреблений открыло в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы МИД страны Павла Климкина Национальное антикоррупционное борю Украины (НАБУ).

Политика Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.

Политика Минздрав подготовил проект модернизации первичного звена Министерство здравоохранения России подготовило проект о новых принципах модернизации первичного звена.

Политика Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Происшествия Суд оштрафовал депутата Народного хурала Бурятии за акцию в Улан-Удэ В Улан-Удэ Советский районный суд оштрафовал на 15 тысяч рублей депутата Народного хурала Бурятии Баира Цыренова за нарушение порядка проведения уличной акции (ч.5 ст.20.2 КоАП), сообщил его адвокат Сергей Федоров.

Политика Генеральный прокурор Украины назначил нового военного прокурора Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором и своим заместителем, сообщили 11 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Космос Топливо на основе соли может привести к созданию двухрежимных ракет При планировании космического полета одним из самых основных вопросов является тип двигателя, который обеспечить передвижение из точки А в точку Б. Жидкостные ракеты способны обеспечить большое количество тяги за очень короткое время, электростатические или ионные двигатели обеспечивают небольшую тягу в течение очень долгого времени.

Общество Православным россиянам могут добавить выходной Инициатива вводит новый праздничный день – Светлый пасхальный понедельник.

Политика Геннадий Зайцев: пусть люди знают, что если придется, то «Альфа» их спасет Прославленный командир легендарного антитеррористического подразделения — группы "А", широко известной как "Альфа", генерал-майор, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев в среду отмечает 85-летие.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Технологии В Томске разработали термометки для определения свежести рыбы Сибирские ученые разработали первые в России термометки, позволяющие определить свежесть замороженной рыбы.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.