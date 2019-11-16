Футбол
SM NewsСборная России может поквитаться с бельгийцами перед Евро-2020
Ранее российская команда обеспечила себе участие в финальной стадии турнира минимум со второго места. Сборная России и сборная Бельгии 16 ноября проведут второй очный матч в рамках группового турнира квалификации на Чемпионат Европы по футболу 2020 года. В первом сильнее были бельгийцы (3:1).
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Сборные РФ и Бельгии в Петербурге готовы бороться за первое место в отборе ЕВРО
Народные новостивчера в 10:20
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