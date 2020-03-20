Коронавирус
ИзвестияСборная России может сменить состав после переноса Евро-2020
Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса. «Известия» пообщались с экспертами и по поводу спортсменов, которые смогут подготовиться или, наоборот, не поехать на следующий турнир под эгидой УЕФА.
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Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
Цена нефти марок Brent и WTI во II квартале 2020 г. может упасть до $20 за баррель.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Энергетика
Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5
«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 [за баррель]», — заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Чэньфэн.
Культура
«Русские сезоны» запускают онлайн-агрегатор культурных событий
Международный культурный проект «Русские сезоны» Минкультуры РФ откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры.
Общество
Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Здоровье
Минздрав назвал главную угрозу для здоровья во время карантина
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россияне, решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне распространения нового коронавируса, рискуют набрать лишний вес.
Технологии
И тебя вылечат: как работает единственный в России центр, куда везут анализы на коронавирус
Где бы вы ни сдавали тест на коронавирус, везут его в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Спорт
Олимпийский огонь доставили в Японию
Церемония зажжения огня состоялась в Греции стадионе «Панатинаикос» 12 марта, а 19 марта была совершена его передача организаторам Игр-2020, которая прошла при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Разведку у границ России вели 26 иностранных летательных аппаратов
Москва, 20 марта 2020, 00:54 — REGNUM На прошедшей неделе 26 летательных аппаратов иностранных государств (22 самолёта-разведчика и четыре БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Политика
Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года
Отвечая на вопрос журналиста, в каком качестве Путин видит себя после 2024 года, глава государства заметил, что ответа на этот вопрос у него пока нет, поскольку впереди еще много времени.
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Происшествия
В Ростовской области горит торговый павильон на рынке
Торговый павильон загорелся на рынке в Аксайском районе Ростовской области, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
Растрата в «Югре» разошлась по делам
В центральном офисе СКР в Техническом переулке следователь по особо важным делам предъявил обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала «Югры» Нине Черновой.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Политика
Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме
Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Общество
Коронавирус показали под микроскопом
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
Во Франции не выпустили россиян с борта лайнера Costa Pacifica
Франция не разрешила сойти на берег россиянам, застрявшим на пришедшем из Буэнос-Айреса круизном лайнере Costa Pacifica, судно направляется в итальянскую Геную, сообщил РИА Новости находящийся на борту пассажир.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Кино
Universal отменила релиз «Миньонов 2» из-за коронавируса
Киностудия Universal отменила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма "Миньоны 2: Грювитация".
Армия и оружие
Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
Общество
В России утвердили новые правила оформления больничных
С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Единоборства