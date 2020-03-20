Коронавирус

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Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса. «Известия» пообщались с экспертами и по поводу спортсменов, которые смогут подготовиться или, наоборот, не поехать на следующий турнир под эгидой УЕФА.
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Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020

Известиявчера в 20:56

Россия может изменить состав сборной по футболу из-за переноса Евро-2020

Независимый публицист00:49

Останутся ли Жирков и Дзюба лидерами «Зенита» и сборной к Евро-2021? Через год наша футбольная дружина достигнет весьма почтенного возраста

Спорт уик-энд02:40

Кто из игроков «Зенита» рад переносу Евро, а кто нет

Нева Спорт17 марта в 10:46
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю

За последние сутки от коронавируса в Италии умерли 475 человек. Это рекордное на сегодня число за указанный период времени.
ToDay News Ufa вчера в 02:08
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:56
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Происшествия

В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия вчера в 19:45
Общество

Налоговые каникулы предоставят плательщикам в сфере спорта и культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился дать отсрочку по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в области спорта, культуры, искусства и кинематографии.
Газета.Ru 02:21
Энергетика

Цены на нефть выросли после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 11:40
Общество

Князь Монако заболел коронавирусом

В канцелярии князя заявили, что у него диагностировали коронавирус нового типа. Однако состояние Альбера II не вызывает опасений.
VSE42.RU 01:21
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
ТАСС вчера в 05:52
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском вчера в 06:55
Экономика

Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
РБК вчера в 21:59
Технологии

В РФ создали дистанционный термометр для смартфона

По её данным, термометр, выполненный в виде наклейки, поможет измерять температуру тела человека на расстоянии ориентировочно до 50 метров.
Evo-rus.com 02:29
Здоровье

Врачи перечислили способы защиты от коронавируса

Лучшая защита от коронавируса – хороший иммунитет, считают специалисты.
ToDay News Ufa 01:37
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 18 марта в 15:18
Общество

Отсрочку по кредитам предложено дать застрявшим за границей россиянам

В своём обращении парламентарий отметил, что из-за закрытия границ и массовой отмены авиарейсов, в том числе в пострадавших от коронавируса странах Европейского союза, многие россияне не могут оперативно вернуться на родину.
RT на русском вчера в 23:02
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Финансы

Рубль начал расти к евро на торгах Мосбиржи

Завершилась торговая сессия также ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи поднялся на 7,72%, а индекс РТС на 8,46%.
Экономика сегодня вчера в 13:35
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Армия и оружие

Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
Газета.Ru 01:27
Транспорт

На машинах ДПС могут установить видеокамеры для фиксации нарушений

На служебных автомобилях ГИБДД в нынешнем году планируют установить камеры для фиксации нарушений в режиме онлайн.
Российская газета вчера в 09:22
Общество

Суды приостановят рассмотрение большинства дел из-за коронавируса

Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение дел за исключением безотлагательных.
Известия 18 марта в 11:03
Происшествия

ВСУ ранили мирную жительницу Донецка — СЦКК

Донецк, 20 марта 2020, 09:38 — REGNUM В результате обстрела населённого пункта Александровка в пригороде Донецка пострадала жительница посёлка шахты «Трудовская», сообщили 20 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM 02:38
Музыка

Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big

Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
НТВ вчера в 05:36
Общество

Назарбаев поддержал действия правительства по защите населения

Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана – призвал население республики поддержать действия Касым-Жомарта Токаева и правительства в условиях борьбы с коронавирусом.
МИР 24 вчера в 22:53
Общество

Число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев

Количество заражений новым коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев, свыше 8,7 тыс. человек скончались, сообщили в ВОЗ.
Взгляд.ру 02:17
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
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Российский футболист, игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России Трехкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, победитель английской Премьер-лиги, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.
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