Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса. «Известия» пообщались с экспертами и по поводу спортсменов, которые смогут подготовиться или, наоборот, не поехать на следующий турнир под эгидой УЕФА.

Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020

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