Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСборная России на Евро-2020 сыграет с Данией

Сборная России сыграет у себя дома, на арене «Зенита» в Санкт-Петербурге, на групповом этапе два или три матча. Дело в том, что место нашей игры с Данией, которая как и мы проводит Евро-2020, будет определять жребий. И он вполне может отправить Россию на родину Ганса Христиана Андерсена.
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Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

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Рейтинг Евро-2020 от Лукомского: Бельгия – лучшая, Италия выше Франции, а Россия – Украины

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Определены 20 из 24 участников Евро-2020

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Определены 20 из 24 участников Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 17:23

Стали известны два из трех соперников России на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 17:26
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Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
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В начале осени СМИ сообщили, что Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских клиник в связи с ухудшением состояния на фоне тяжелой болезни.
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На каком-то этапе возникли разговоры о том, что знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино хочет снять свою версию "Звездного пути", возможно, с привычным для него прокатным рейтингом R. Однако этот проект так и не был официально запущен в производство, и на момент публикации данной заметки никаких дополнительных деталей не сообщалось.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
РБК 06:18
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
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Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую

Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
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Происшествия

Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга

Lenta.ru 06:58
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Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Известия вчера в 09:24
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Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020

Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Евро-футбол.ру вчера в 10:05
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Футбол

Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино

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Газета.Ru 07:03
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Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой

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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
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В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

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Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.
РБК 07:24
Гаджеты

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С помощью 3D-принтера научились печатать стекла

Goroday.ru вчера в 15:58
Общество

Справки нарколога в Ростове-на-Дону подорожают до 5 тыс. рублей

В настоящее время получение справки психиатра-нарколога в ряде медцентров Ростова-на-Дону стоит 250 рублей.
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Общество

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 11:10
Происшествия

Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
REGNUM 04:05
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском 03:23
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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Транспорт

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Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Комсомольская правда 06:23
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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
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Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
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Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
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