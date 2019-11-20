Футбол
Комсомольская правдаСборная России на Евро-2020 сыграет с Данией
Сборная России сыграет у себя дома, на арене «Зенита» в Санкт-Петербурге, на групповом этапе два или три матча. Дело в том, что место нашей игры с Данией, которая как и мы проводит Евро-2020, будет определять жребий. И он вполне может отправить Россию на родину Ганса Христиана Андерсена.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
Общество
Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян
Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Шоу-бизнес
Друг мужа Заворотнюк рассказал об изменениях в состоянии актрисы
В начале осени СМИ сообщили, что Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских клиник в связи с ухудшением состояния на фоне тяжелой болезни.
Политика
Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
Кино
Студия Paramount выбрала режиссера нового «Звездного пути»
На каком-то этапе возникли разговоры о том, что знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино хочет снять свою версию "Звездного пути", возможно, с привычным для него прокатным рейтингом R. Однако этот проект так и не был официально запущен в производство, и на момент публикации данной заметки никаких дополнительных деталей не сообщалось.
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую
Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Футбол
Юношеская сборная России пробилась в элитный раунд отбора Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) пробилась в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.
Политика
До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США
Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Политика
Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Наука
С помощью 3D-принтера научились печатать стекла
Общество
Справки нарколога в Ростове-на-Дону подорожают до 5 тыс. рублей
В настоящее время получение справки психиатра-нарколога в ряде медцентров Ростова-на-Дону стоит 250 рублей.
Общество
«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
Происшествия
Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Спорт
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Транспорт
Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Армия и оружие
Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.