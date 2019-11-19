Сборная России сыграет у себя дома, на арене «Зенита» в Санкт-Петербурге, на групповом этапе два или три матча. Дело в том, что место нашей игры с Данией, которая как и мы проводит Евро-2020, будет определять жребий. И он вполне может отправить Россию на родину Ганса Христиана Андерсена.

Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией

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