Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСборная России на Евро-2020 сыграет с Данией

Сборная России сыграет у себя дома, на арене «Зенита» в Санкт-Петербурге, на групповом этапе два или три матча. Дело в том, что место нашей игры с Данией, которая как и мы проводит Евро-2020, будет определять жребий. И он вполне может отправить Россию на родину Ганса Христиана Андерсена.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия

Sports.ruвчера в 17:57

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат01:00

Россия на Евро-2020: где сыграет, кто соперник, сколько стоят билеты

Спорт-Экспресс03:45

Стали известны два из трех соперников России на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 17:26

Жеребьевка определит, Россия или Дания сыграют три домашних матча на Евро-2020

Бомбардир.ру18 ноября в 22:17

Определился один соперник сборной России в группе на Евро-2020

Все про Спорт рувчера в 04:17

Кто достанется сборной России на групповом этапе ЕВРО-2020

РИА Новости04:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью

Ugpressa.ru 03:03
Общество

В Кремле прокомментировали запрос о выдаче основателя «Рольфа» Петрова

В Кремле заявили, что Генпрокуратура не обязана согласовывать с президентом России Владимиром Путиным запрос о выдаче основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в выводе денег за рубеж.
Известия 05:16
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

РБК 05:25
Экономика

Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Lenta.ru 04:55
Общество

Волож прокомментировал сравнения «Яндекса» с Google

В работе и структуре «Яндекса» и Google существует множество различий, заявил в ходе форума «Россия Зовёт» генеральный директор российской интернет-компании Аркадий Волож.
Rambler News Service 03:55
Футбол

Вейналдум отпраздновал гол за сборную Голландии антирасистским жестом

Полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум необычным образом отпраздновал свой гол в ворота Эстонии в отборочном матче Евро-2020 — он подозвал Френки Де Йонга и прислонил его руку к своей.
Sport24.ru вчера в 16:55
Наука

Учёные признали человеческий шум глобальным загрязнителем

Британские специалисты провели исследование и выяснили, что человеческий гомон не только оказывает негативное влияние на некоторых животных, но и является основным глобальным загрязнителем на планете.
News.ru 04:19
Шоу-бизнес

Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой

Дни.ру 05:32
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

РИА Новости 01:14
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
RT на русском 03:16
Политика

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
Происшествия

В Пензе автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком

На стоянке у магазина в Пензе легковой автомобиль LADA Largus провалился в яму с кипятком.
Общественная служба новостей вчера в 05:33
Общество

Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств

Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Российская газета 05:14
Происшествия

Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Газета.Ru 04:38
Гаджеты

Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки

Если Samsung представит модель Galaxy A11, то она получит ОС Android 10 непосредственно из коробки, что не может не радовать.
Planet Today 04:10
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Авто

Союзавтопром: машины из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок России

Казахстанские автопроизводители планируют выйти на российский рынок к 2021 году, сообщили «Известиям» в союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтопром».
Известия вчера в 16:02
Гаджеты

Realme X2 Pro и Realme 5s представлены в прямом эфире

Компания считает основным конкурентом Realme 5s смартфон Redmi Note 8 и акцентирует внимание на качестве фотоснимков, времени автономной работы и стоимости своего решения, которая начинается от 139 евро за версию с 4/64Гб.
ГЛАС.RU 04:11
Футбол

Зарплата Моуриньо в «Тоттенхэме» в 2 раза превышает оклад Почеттино

Газета.Ru 05:46
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Общество

МВД может ввести внеочередной медосмотр для водителей

Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе Минздрава.
Lenta.ru вчера в 19:56
Общество

В Воронеже водители штурмуют наркодиспасер

В Воронеже перед наркологическим диспансером выстроились огромные очереди — водители пытаются получить справку от нарколога по пока ещё действующему тарифу: с 22 ноября за вправку придётся отдать в разы больше.
REGNUM 03:30
Происшествия

Крупный бизнесмен задержан по делу об убийстве журналистки на Мальте

Полиция Мальты задержала одного из самых известных бизнесменов страны Юргена Фенека по делу об убийстве журналистки Дафны Каруаны Гализии, погибшей в октябре 2017 года.
Взгляд.ру 04:24
Игры

Рассекречены цена и дата выпуска Sony PlayStation 5

Ранее PSErebus отличился точными предсказаниями даты выхода The Last of Us: Part 2, а недавно он заявил, что Xbox Project Scarlett станет самой мощной консолью на момент выпуска 6 ноября 2020 года.
iXBT.com 04:58
Политика

На параде 9 мая в Москве покажут более 20 новых видов техники

В военном параде 9 мая в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) будет задействовано более 20 видов техники, которая раньше не привлекалась для традиционного военного смотра на Красной площади.
Известия 05:30
Путешествия

Отдых в Турции подорожает в 2020 году

Российских туристов предупредили о незначительном подорожании отдыха в Турции. Платить больше придется с 1 апреля 2020 года.
Телеканал 360° 02:09
Общество

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

Депутаты от всех фракций во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в палату свой вариант законопроекта об ОСАГО.
Интерфакс 00:08
Политика

До Украины не дошло более $35 млн военной помощи США

Из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине до Киева не дошли чуть более $35 млн.
РБК 00:39
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное