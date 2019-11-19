После матчей, которые состоялись 18 ноября, стали известны 19 из 24-х участников финального турнира Евро-2020. К командам, которые вышли на чемпионат Европы ранее, присоединились сборные Швейцарии и Дании. Тем самым точно стал известен соперник сборной России на Евро-2020.

Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией

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