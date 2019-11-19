Футбол

Pravda.RuPravda.RuСборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией

Ирландия — Дания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Авива Стэдиум»
13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
33′
Лассе Шёне
33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
46′
Гленн Уэлан
55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
68′
73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
82′
84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
85′
90′+3′
Каспер Шмейхель
После матчей, которые состоялись 18 ноября, стали известны 19 из 24-х участников финального турнира Евро-2020. К командам, которые вышли на чемпионат Европы ранее, присоединились сборные Швейцарии и Дании. Тем самым точно стал известен соперник сборной России на Евро-2020.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Россия и Дания сыграют в одной группе на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 16:52

Сборная Дании станет соперником сборной России на групповом этапе Евро-2020

Sport.ruвчера в 17:14

Россия и Дания сыграют в одной группе на Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:08

Сборная России на Евро-2020 сыграет в одной группе с Данией

Спорт-Экспрессвчера в 16:54

«Динамит» для нашей сборной

Soccer.ru09:30

Дания будет соперником сборной России на Евро-2020

Чемпионатвчера в 16:43

Россия сыграет с Данией в группе на Евро-2020 и, скорее всего, с Бельгией

Sports.ruвчера в 16:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:18, Вашингтон
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

Lenta.ru 04:10
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Космос

Украина готовится к строительству города на Луне

Актуальные Новости 09:03
Происшествия

Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери

В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
Известия 09:35
Гаджеты

Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro

В продажу наушники выйдут в черном и сером цвете. Другие особенности пока не раскрываются.
Astera 17 ноября в 11:24
Общество

В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

Заместитель генерального прокурора Швеции Ева-Мари Перссон заявила, что расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа прекращено.
RT на русском 08:16
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Известия 03:10
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 11:58
Происшествия

Пропавшую журналистку «Интерфакса» обнаружили в церкви

Газета.Ru 09:06
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь по Петровскому с позиций, где были выведены войска

ТК Звезда 06:20
Общество

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
Авто

Как правильно прогревать двигатель машины зимой, рассказали эксперты

Специалисты советуют прогревать двигатель по крайней мере до тех пор, пока обороты не упадут с повышенных (прогревочных) до холостых.
Волгоградская правда 15 ноября в 22:16
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Путешествия

Парламент Турции одобрил законопроект о налоге на проживание в отелях

Турецкий парламент принял в первом чтении проект закона, который предусматривает взимание с туристов налога на проживание в гостиницах, пансионатах, курортных посёлках, апарт- и бутик-отелях.
News.ru 08:22
Экономика

Сбербанк обязался создать совместное предприятие с Mail.ru Group

Сбербанк и Mail.ru Group подписали обязывающие документы по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и еды.
Adindex.ru 04:42
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Армия и оружие

США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.
RT на русском 08:50
Экономика

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило сделку по продаже «золотой акции» компании «Яндекс». Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1.
Коммерсантъ 10:11
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Хоккей

Пресс-служба клуба КХЛ назвала своего вратаря «дырявым»

Пресс-служба магнитогорского "Металлурга" прокомментировала поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хабаровского "Амура", передает Sport24.
Газета.Ru 09:53
Экономика

Владелец Melon Fashion Group продает контрольную долю в бизнесе

Шведская компания Eastnine – основной владелец Melon Fashion Group, управляющая сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, – продает контрольную долю в бизнесе.
Арендатор.ру 06:59
Политика

Тимошенко напомнила Зеленскому про пианино после шутки о ее фигуре

Московский Комсомолец 07:25
Политика

Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи лидеров стран нормандского формата в Париже он намерен поднять вопрос возвращения под контроль Киева территорий самопровозглашённых республик Донбасса.
RT на русском 09:56
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Армия и оружие

Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году

Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
Взгляд.ру 08:31
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 16 ноября в 05:24
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы

Piter.tv 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное