Футбол
Pravda.RuСборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Авива Стэдиум»
|13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|33′
Лассе Шёне
|33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
|46′
Гленн Уэлан
|55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
|68′
|73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
|78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
|82′
|84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
|85′
|90′+3′
Каспер Шмейхель
Ирландия
Расстановка 4‑5‑1
23
Рэндолф
2
Доэрти
4
Даффи
17
Кларк
3
Стивенс
8
Браун
13
Хендрик
7
Магуайр
12
Робинсон
11
Макклейн
9
Макголдрик
1
Шмейхель
14
Дальсгор
13
Йоргенсен
4
Кьер
17
Ларсен
11
Брэйтуэйт
6
Кристенсен
10
Эриксен
23
Хейбьерг
20
Поульсен
12
Дольберг
Дания
Расстановка 4‑3‑1‑2
После матчей, которые состоялись 18 ноября, стали известны 19 из 24-х участников финального турнира Евро-2020. К командам, которые вышли на чемпионат Европы ранее, присоединились сборные Швейцарии и Дании. Тем самым точно стал известен соперник сборной России на Евро-2020.
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