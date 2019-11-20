Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСборная России на Евро-2020 сыграет в одной группе с Данией

Ирландия — Дания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 18 ноября
Стадион «Авива Стэдиум»
13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
33′
Лассе Шёне
33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
46′
Гленн Уэлан
55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
68′
73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
82′
84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
85′
90′+3′
Каспер Шмейхель
Сборная России сыграет с командой Дании в группе B на чемпионате Европы-2020. Об этом стало известно после того, как датчане сыграли вничью с ирландцами (1:1) в матче отборочного турнира. Дания — одна из хозяек чемпионата Европы, Копенгаген примет три матча.
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