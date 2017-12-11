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Сборная России представила состав на решающий матч квалификации Евро-2020 с командой Бельгии.

Сборная России назвала состав на матч с Бельгией

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