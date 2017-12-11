Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная России назвала состав на матч с Бельгией

Россия — Бельгия
1 – 4
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Сборная России представила состав на решающий матч квалификации Евро-2020 с командой Бельгии.
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с чего всё началось
Тренерский штаб сборной России опубликовал
 в Twitter стартовый состав команды на матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
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