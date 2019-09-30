Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра. Главный тренер Станислав Черчесов вызвал на эти игры 25 футболистов, сообщает пресс-служба РФС.

Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Общество ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Футбол «СЭ»: Цорн хочет пригласить в «Спартак» экс-тренера «Шальке» Тедеско Вчера Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака», и руководство клуба ее приняло.

Культура Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями.

Политика В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.

Политика Курц объявил о победе своей партии на выборах в Австрии Глава Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей партии на выборах в Национальный совет страны, об этом 29 сентября сообщает ТАСС.

Экономика Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочную продукцию.

Общество Беглов ушел в отпуск спустя полторы недели после инаугурации Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск на две недели – с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Политика МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали власти США.

Авто Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".

Технологии Банки тестируют новый способ платежей Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".

Политика В Севастополе сформирован новый состав правительства Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

Технологии «Пискаревский молочный завод» промаркировал однопроцентный кефир Напомним, ранее о тестировании системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК сообщило "Курское молоко".

Общество Кадастровая палата разъяснила закон о запрете хостелов в жилых домах С 1 октября вступит в силу закон, который запретит использование жилых помещений для размещения гостиниц и предоставления гражданам гостиничных услуг.

Кино Фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе получил положительные отзывы Премьерный показ картины «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе в рамках кинофестиваля в Нью-Йорке получил исключительно положительные отзывы кинокритиков.