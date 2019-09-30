Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра. Главный тренер Станислав Черчесов вызвал на эти игры 25 футболистов, сообщает пресс-служба РФС.

Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра

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