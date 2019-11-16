Футбол
Советский спортСборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем девятого тура отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:03, Вашингтон
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Общество
По неподтвержденным данным скончался экономист Никита Исаев
По неподтвержденным данным директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался.
Шоу-бизнес
Жена Шумахера прокомментировала обвинения в сокрытии состояния мужа
Спорт
Большунов выиграл спринт классическим стилем на турнире в Финляндии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на турнире FIS в финском Муонио.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в инстаграме совместное фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле в Петровском с украинской стороны
Украинские вооруженные силы открыли огонь по участку разведения сил в Петровском, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Экономика
«Аэрофлот» вдвое урезал расходы на PR
Расходы авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году сократились примерно вдвое, пишет The Bell на основе данных госзакупок.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Кино
Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Здоровье
Активность и прогулки: врач рассказал о правильном отпуске
Для полноценного восстановления здоровья и работоспособности в отпуске стоит выбрать активный отдых, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.
Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Футбол
Хавбек «Валенсии» попал в сферу интересов «Ювентуса»
Ферран имеет огромный потенциал, талант юного хавбека вовремя заметили в «Валенсии» и в апреле этого года переподписали контракт с местным воспитанником, не забыв прописать минимальную сумму отступных в размере 100 млн евро.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель авто зимой
Авто
Новую LADA Granta начали продавать в Египте
В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.