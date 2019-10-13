Сборная России по футболу определилась со стартовым составом на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Из-за повреждения на поле не сможет выйти защитник Марио Фернандес.

Сборная России объявила состав на матч с Кипром

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