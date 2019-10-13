Российская сборная по футболу объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020 против Кипра. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Кипром

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