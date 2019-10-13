Футбол
REGNUMСборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Кипром
Российская сборная по футболу объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020 против Кипра. Об этом сообщается на странице национальной команды в Twitter.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
RT на русском 05:38
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Армия и оружие
Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
РБК 10:42
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Футбол
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport 09:15
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости вчера в 15:38
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Армия и оружие
СМИ: три иностранных журналиста погибли при налете ВВС Турции в Сирии
Три иностранных журналиста погибли в результате налета турецких военных самолетов на колонну машин близ сирийского города Рас-эль-Айн.
ТАСС 11:05
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Каширой
В результате лобового столкновения ВАЗа и Hyundai погибли пять человек, еще пять получили травмы.
ФедералПресс вчера в 22:38
Авто
Isuzu представила пикап Isuzu D-Max нового поколения
В Таиланде состоялась официальная презентация пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 12:45
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня вчера в 04:57
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Музыка
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Теннис
Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
RT на русском 05:59
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости 11 октября в 11:51
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Единоборства
Боксер Александр Усик победил в дебютном бою в супертяжелом весе
Украинский боксер, воспитанник симферопольской школы бокса Александр Усик выиграл у американца Чазза Уизерспуна в дебютном бою в супертяжелом весе.
РИА Новости Крым 03:40