Сборная России по футболу огласила стартовый состав на домашний матч седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии.

Сборная России объявила стартовый состав на игру против Шотландии

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