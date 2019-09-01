Футболисты сборной России вернулись в Москву после матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана, который накануне состоялся в Калининграде. Фотография доступна в «твиттере» сборной России.

Сборная России прилетела в Москву после победы над Казахстаном

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