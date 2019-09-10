Футбол
REGNUMСборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Сборная России одержала победу над командой Казахстана в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Не волнуйтесь за сборную, она почти на Евро. У России больше нет реальных конкурентов
Бомбардир.рувчера в 17:13
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
REGNUM вчера в 19:04
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Общество
В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений
В Таиланде около 32 северных и северо-восточных провинций пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями, пишет Bangkok Post.
РБК 01:05
Происшествия
СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве
Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
Интернет
Найден способ смотреть закрытые посты и сториз в Instagram
Американское издание BuzzFeed выяснило, что в Instagram есть баг, благодаря которому любой пользователь может посмотреть посты даже в закрытых аккаунтах.
Ferra 03:57
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Футбол
Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком»
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.
Газета.Ru 04:54
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика
Освобожденные российские и украинские заключенные рассказали о пытках
Николай Карпюк, переданный Киеву в рамках обмена заключенными с Москвой, рассказал о пытках, которые применялись к нему и другому обмененному заключенному Станиславу Клыху в российских тюрьмах.
Lenta.ru 05:40
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Политика
Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной
В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Футбол
«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период.
Чемпионат 06:20
Единоборства
Фергюсон назвал скучным бой Хабиба с Порье
Sportbox.RU 00:40
Космос
Робот Федор показал видео, на кадрах которого его извлекли из корабля
На видео показано, специалисты РКК «Энергия» с помощью крана аккуратно достают робота из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».
АБН 06:35
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Футбол
«Милан» подарил 100-летней болельщице футболку с автографами
Клуб подарил женщине футболку команды с ее именем на спине и автографами всех игроков итальянской команды.
Soccer.ru 05:14
Авто
Volkswagen презентовала серийный электромобиль ID.3
Накануне открытия Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила компактный электромобиль ID.3. Новый Volkswagen ID.3 стал первой моделью марки, построенной на платформе для электромобилей MEB с интегрированной в силовую структуру кузова тяговой батареей и установленным на задней оси электродвигателем.
Тарантас Ньюс 00:12
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Технологии
ММК запустил новый экологический проект на 190 миллионов
На «Магнитогорском металлургическом комбинате» началась реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики №3. Стоимость проекта составит 190 миллионов рублей.
Правда УрФО 01:36
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Пропавших без вести парня и девушку из Котовска нашли мертвыми
В Тамбовском районе нашли тела молодых людей, пропавших в Котовске 29 августа. Об этом сообщается в СУ СК РФ по Тамбовской области.
Тамбовский курьер 05:51