Капитан Артём Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку, а полузащитник Магомед Оздоев заявил, что к концу встречи стал испытывать волнение за итоговый результат. Сборная России по футболу обыграла Казахстан и впервые за 20 лет одержала пять побед подряд в отборочном турнире чемпионата Европы.

Что говорили в сборной России по футболу после победы над Казахстаном

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