Футбол
РидусСборная России обыграла Кипр и вышла на Евро-2020
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборной России впервые удалось досрочно стать участником финального турнира европейского футбольного первенства. Наша команда могла сделать это еще в домашнем матче с Шотландией, но сборная Кипра выиграла свой поединок с Казахстаном и отложила решение вопроса на несколько дней.
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Советский спортвчера в 05:56
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РИА Новости13 октября в 17:13
Как сборная России уничтожила Кипр и отобралась на Евро-2020. ВИДЕО всех голов
Sport.ru13 октября в 14:58
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