Сборной России впервые удалось досрочно стать участником финального турнира европейского футбольного первенства. Наша команда могла сделать это еще в домашнем матче с Шотландией, но сборная Кипра выиграла свой поединок с Казахстаном и отложила решение вопроса на несколько дней.

Сборная России обыграла Кипр и вышла на Евро-2020

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