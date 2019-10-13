Футбол

РидусРидусСборная России обыграла Кипр и вышла на Евро-2020

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 13 октября
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
Сборной России впервые удалось досрочно стать участником финального турнира европейского футбольного первенства. Наша команда могла сделать это еще в домашнем матче с Шотландией, но сборная Кипра выиграла свой поединок с Казахстаном и отложила решение вопроса на несколько дней.
Читать в источнике
Комментировать308

Подробнее о событии

За что мы любим сборную России

Sportbox.RUвчера в 06:57

Андрей Канчельскис: Мы обязаны обыгрывать сборные, которые составлены из почтальонов и официантов

Советский спортвчера в 05:56

Кокошники болельщиц, баннер сборной и растяжка Дзюбы. Фото победы России

Чемпионат13 октября в 14:35

Экзамен сдан: футболисты сборной России победили киприотов и вышли на ЕВРО

РИА Новости13 октября в 17:13

Как сборная России уничтожила Кипр и отобралась на Евро-2020. ВИДЕО всех голов

Sport.ru13 октября в 14:58

Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020

Sport24.ru13 октября в 13:54

Россия вышла на Евро-2020. Что важно знать о достижениях сборной

РБКвчера в 01:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Политика

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей девушки

В Челябинской области задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении К. Об этом пишут местные СМИ.
REGNUM 04:29
Происшествия

СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Авто

Jeep Gladiator получил армейскую версию

Американская фирма AM General, в своё время разработавшая легендарный внедорожник HUMVEE (в гражданской версии — Hummer), создала военную модификацию пикапа Jeep Gladiator.
UsedCars.ru 02:00
Общество

Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею

Туристок из России не пустили в Южную Корею — пограничники решили, что они проститутки.
Рамблер 04:21
Экономика

Частные дома в Крыму подешевели с начала года на 6%

По стоимости частных домов, согласно исследованию, Крым находится на четвертом месте - после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
ИА Крыминформ 03:14
Происшествия

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Политика

Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
РИА Новости 04:34
Киберспорт

Трейлер фанатского проекта по Stalker: Legacy of Times

Вышел трейлер Stalker: Legacy of Times.
Cyber.sports.ru 04:31
Происшествия

Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

Pravda.Ru 03:28
Происшествия

В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь

Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.
РБК 04:43
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Lenta.ru 01:35
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

Сотни жителей Саратова пришли к храму Первоверховных Апостолов Петра и Павла, чтобы проститься с девятилетней Лизой Киселёвой.
RT на русском 13 октября в 11:15
Футбол

Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости вчера в 07:57
Футбол

Жиру: «Не собираюсь отправлять видео своего гола Лэмпарду»

Нападающий сборной Франции и «Челси» Оливье Жиру прокомментировал ничейный результат в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Турцией (1:1). Форвард вышел на замену и забил гол.
Sport24.ru 03:31
Авто

Проводку Lada Vesta на возможный дефект проверит АвтоВАЗ

Возможная деталь с изъяном имеет индекс 8450033749, в документе сказано, что установка данной запчасти производилась в период с 31 авгусат по 10 октября 2019 года, на 6212 автомобилей Lada Vesta.
ГЛАС.RU 03:18
Футбол

Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал владельцем футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону, говорится в пресс-релизе клуба на странице «ВКонтакте».
Коммерсантъ 04:28
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Футбол

Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Происшествия

Потерявшие ребенка родители нашли на кладбище брошенного младенца

РИА Новости Крым 04:05
Здоровье

В Астраханской области проведут масштабную реформу здравоохранения

В Думе Астраханской области эксперты обсудили концепцию реформы здравоохранения, разработанную региональным Минздравом.
Южная Волна вчера в 23:30
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, расположенном в подмосковных Мытищах, прошло прощание с космонавтом Алексеем Леоновым.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Пригожинское информагентство опровергло информацию о гибели бизнесмена

Напомним, несколько дней назад в Конго произошла авиакатастрофа: разбился самолет Ан-72.
Znak.com 02:16
Происшествия

Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции

Российская газета вчера в 01:42
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев получает пенсию в 50 тысяч рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на организатора концертов исполнителя Сергея Лаврова.
МИР 24 вчера в 21:13
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное