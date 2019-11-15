Футбол

NewInformNewInformМолодежная сборная России переиграла Латвию в отборе к Евро-2021

Сборная Россия U21 принимала на стадионе «Ростов Арена» сверстников из Латвии. Игра проходила в рамках отборочного цикла в ЧЕ-2021. Победу одержали российские футболисты со счетом 2:0.
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Молодежная сборная России обыграла Латвию в квалификации Евро-2021

Sport24.ru12:04

Газон «Ростов Арены» счастливый для молодежки: Россия – Латвия – 2:0

Don2412:16

Сборная России обыграла Латвию в матче отбора Евро-2021 U21

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Победа, которую лучше быстро забыть. Россия обыграла Латвию

Спорт-Экспресс12:30

Молодежная сборная России по футболу на «Ростов Арене» всухую обыграла соперников из Латвии

Дон-ТР14:01

Молодежка обыграла Латвию в Ростове. Дивеев и Умяров забили, Чалов отдал и заставил защитника удалиться (видео)

Матч ТВ09:53

Молодежная сборная России сыграет с Латвией в отборе Евро

Нева Спортвчера в 23:30
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СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
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Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
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В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
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Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
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Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Боливия прекращает дипотношения с Венесуэлой. Об этом в пятницу, 15 ноября, объявила глава МИД страны Карен Лонгарик.
Известия 13:45
Фигурное катание

Бойкова и Козловский оценили свой прокат на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревновании спортивных пар, оценили прокат своей короткой программы на этапе Гран-при Rostelecom Cup.
RT на русском 14:00
Политика

Помпео объяснил, почему США признали Голаны, но не признали Крым

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 13:44
Футбол

Сборная Англии разнесла Черногорию и вышла на Евро-2020

Сборная Англии одержала победу над командой Черногории в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 7:0.
REGNUM вчера в 21:26
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru 04:11
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Футбол

Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Вести.Ru 06:47
Общество

В Польше обнаружили теплицы Гитлера

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Авто

УАЗ намерен внедрить в 2020 году на автомобили новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) (входит в российский концерн "Соллерс") в следующем году планирует начать установку на автомобили нового двигателя мощностью 180 лошадиных сил.
ТАСС 13:22
Общество

Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Толк 13 ноября в 06:22
Общество

Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»

REGNUM вчера в 20:56
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Политика

Зеленский примет участие в саммите «нормандской четверки» в Париже

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил его участие в саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) 9 декабря в Париже.
Известия 11:20
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
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Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro

Известия 13 ноября в 09:54
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
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Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Ведомости 11:34
Политика

Навальный заявил о поддержке профсоюзов и забастовок в России

Политик Алексей Навальный заявил о поддержке забастовочного движения как политического инструмента и необходимости развития профсоюзов в России.
Эхо Москвы 14:09
Происшествия

Генштаб ВСУ начал расследование после взрывов на арсенале в Балаклее

Генштаб вооружённых сил Украины начал служебное расследование по факту взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области.
RT на русском 11:16
Авто

Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера премиум-бренда

Новоявленный китайский премиум-бренд Exeed представит прототип полноразмерного кроссовера VX 22 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.
Российская газета 08:00
Общество

Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
REGNUM 01:46
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Газета.Ru вчера в 10:00
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Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
MedikForum.ru вчера в 13:36
Футбол

Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче

RT на русском 14:23
Политика

Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
РБК 13:55
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