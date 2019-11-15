Сборная Россия U21 принимала на стадионе «Ростов Арена» сверстников из Латвии. Игра проходила в рамках отборочного цикла в ЧЕ-2021. Победу одержали российские футболисты со счетом 2:0.

Молодежная сборная России переиграла Латвию в отборе к Евро-2021

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Футбол Сборная Англии разнесла Черногорию и вышла на Евро-2020 Сборная Англии одержала победу над командой Черногории в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 7:0.

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