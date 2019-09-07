Футбол

ПрофильПрофильСборная России по футболу впервые обыграла Шотландию

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Сборная России по футболу в пятницу, 6 сентября, обыграла в гостях команду Шотландии. Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.
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