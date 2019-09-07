Сборная России по футболу в пятницу, 6 сентября, обыграла в гостях команду Шотландии. Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.

Политика Начался обмен заключенными между Россией и Украиной Напомним, 5 сентября президент Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу.

Наука В Китае обнаружили следы одного из первых подвижных многоклеточных Группа ученых из США и Китая обнаружила следы живого организма в окаменелости возрастом в полмиллиарда лет.

Политика Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.

Политика Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.

Космос Почти 300 метров проделал китайский луноход по обратной стороне Луны Китайский луноход Юйту-2 (Нефритовый заяц-2) проделал путь в 284,6 метра по обратной стороне Луны, 7 сентября сообщает агентство Синьхуа.

Происшествия Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.

Шоу-бизнес Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.

Экономика Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт» Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.

Политика Сергей Собянин заявил о готовности столицы к проведению выборов Москва готова к проведению выборов в городской парламент, — подчеркнул глава города.

Автоспорт Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Италии Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман стал победителем первой гонки седьмого этапа серии "Формула-3", который проходит в Италии.

Единоборства Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.

Футбол Вице-президента «Слована» оштрафовали за нацистское приветствие По данным источника, в мае минувшего года Иван Кмотрик отпраздновал победу в финале кубка Словакии над командой «Ружомберок» нацистским приветствием.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Политика Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.

Происшествия Иран задержал танкер в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.

Экономика Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Экономика Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).

Политика Путин помиловал 11 осужденных украинцев Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.

Теннис Рафаэль Надаль: Этим летом Медведев показывал лучший теннис в Туре Именно Медведев в последнее время показывал лучший теннис в Туре, так что это самый тяжёлый оппонент для финала.

Общество Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.