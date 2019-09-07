Футбол
ПрофильСборная России по футболу впервые обыграла Шотландию
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
|11′
|40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
|46′
|55′
Роман Зобнин
|59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
|62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
|62′
|66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
|70′
|71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
|78′
|80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
|89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
|90′
Ильзат Ахметов
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Маршалл
2
О’Доннелл
4
Малгрю
5
Купер
3
Робертсон
19
Филлипс
20
Кристи
10
Макгрегор
16
Маклин
9
Макбёрни
11
Фрейзер
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
8
Баринов
7
Оздоев
21
Ерохин
10
Ахметов
22
Дзюба
18
Жирков
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России по футболу в пятницу, 6 сентября, обыграла в гостях команду Шотландии. Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Футболисты сборной России на выезде переиграли Шотландию в отборе к Евро-2020
Газета Metroвчера в 16:46
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Политика
Начался обмен заключенными между Россией и Украиной
Напомним, 5 сентября президент Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу.
Профиль 03:48
Наука
В Китае обнаружили следы одного из первых подвижных многоклеточных
Группа ученых из США и Китая обнаружила следы живого организма в окаменелости возрастом в полмиллиарда лет.
Индикатор 05 сентября в 10:35
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российская газета 07:58
Политика
Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Политика
Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Космос
Почти 300 метров проделал китайский луноход по обратной стороне Луны
Китайский луноход Юйту-2 (Нефритовый заяц-2) проделал путь в 284,6 метра по обратной стороне Луны, 7 сентября сообщает агентство Синьхуа.
Красная весна 07:06
Происшествия
Обгоревшее тело женщины нашли в лесу под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области 6 сентября обнаружили обгоревшее тело женщины.
РЕН ТВ 04:37
Шоу-бизнес
Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.
Телепрограмма 03:55
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Киберспорт
Blizzard, похоже, готовит Сильване ведущую роль на BlizzCon 2019
Компания Blizzard опубликовала ключевой арт грядущего события BlizzCon 2019.
Игромания.ру вчера в 15:55
Армия и оружие
Тральщик «Иван Антонов» прибыл в Севастополь
Тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
RT на русском 05:15
Политика
Сергей Собянин заявил о готовности столицы к проведению выборов
Москва готова к проведению выборов в городской парламент, — подчеркнул глава города.
Вечерняя Москва 04:39
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-3» в Италии
Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман стал победителем первой гонки седьмого этапа серии "Формула-3", который проходит в Италии.
ТАСС 07:07
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Футбол
Вице-президента «Слована» оштрафовали за нацистское приветствие
По данным источника, в мае минувшего года Иван Кмотрик отпраздновал победу в финале кубка Словакии над командой «Ружомберок» нацистским приветствием.
REGNUM 07:06
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Kinonews.ru вчера в 13:50
Кино
Пэтти Дженкинс заключила контракт на создание сериалов с компанией Netflix
Режиссер Пэтти Дженкинс подписала контракт с американским потоковым сервисом Netflix.
REGNUM 07:56
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).
ТАСС вчера в 10:58
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Политика
Путин помиловал 11 осужденных украинцев
Вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский уполномоченный Нина Карпачева сообщила, что в рамках подготовки обмена заключенными между Россией и Украиной президент РФ Владимир Путин помиловал часть осужденных украинцев.
Московский Комсомолец 05:55
Теннис
Рафаэль Надаль: Этим летом Медведев показывал лучший теннис в Туре
Именно Медведев в последнее время показывал лучший теннис в Туре, так что это самый тяжёлый оппонент для финала.
GoTennis.ru 05:59
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46