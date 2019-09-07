Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча, прошедшая на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

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