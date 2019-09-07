Футбол

RT на русскомRT на русскомСборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча, прошедшая на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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