Хоккей
РИА НовостиСборная России обыграла команду Уругвая на Всемирных пляжных играх
Сборная России по пляжному футболу победила команду Уругвая в матче группового этапа на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе. Встреча группы D завершилась со счетом 5:3.
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Сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее Уругвая на Всемирных пляжных играх
LiveResult.Ruвчера в 22:47
Сальвадор - Россия: сколько голов ждать в первом матче Всемирных игр?
Все про Спорт ру11 октября в 10:38
Российские футболистки победили команду США на Всемирных пляжных играх
RT на русском11 октября в 11:47
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Экономика
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Гаджеты
IPhone SE 2 за $399, но без 3D Touch
Предположительно, iPhone SE 2 будет оснащен ЖК-экраном диагональю 4,7 дюйма разрешением 1334 x 750 пикселей. iPhone SE 2 не будет поддерживать функциональность 3D Touch.
iXBT.com 01:04
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости 12 октября в 10:44
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Гаджеты
Стартовали продажи смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Состоялся официальный старт продаж новых смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL.
Актуальные Новости 12 октября в 05:33
Происшествия
В Ленинградской области зарезали диджея
Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Общество
Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 11 октября в 08:31
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Экономика
Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 02:28
Космос
Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 11 октября в 20:30
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru вчера в 04:59
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие
США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии
США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политическая Экспертиза 02:52
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания 12 октября в 12:12
Недвижимость
В России упали цены на аренду жилья
Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 18:16
Происшествия
Бывший губернатор Челябинской области покинул Россию
На бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбудили уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями.
АиФ Челябинск 11 октября в 18:43
Хоккей
«Лос-Анджелес» с Ковальчуком проиграл «Вегасу» в матче НХЛ
RT на русском 01:58
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА Новости вчера в 05:18
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43