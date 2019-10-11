Сборная России по пляжному футболу победила команду Уругвая в матче группового этапа на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе. Встреча группы D завершилась со счетом 5:3.

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Экономика Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Гаджеты IPhone SE 2 за $399, но без 3D Touch Предположительно, iPhone SE 2 будет оснащен ЖК-экраном диагональю 4,7 дюйма разрешением 1334 x 750 пикселей. iPhone SE 2 не будет поддерживать функциональность 3D Touch.

Политика Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку 25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

Гаджеты Стартовали продажи смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL Состоялся официальный старт продаж новых смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL.

Происшествия В Ленинградской области зарезали диджея Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.

Общество Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.

Шоу-бизнес Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.

Общество В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.

Экономика Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".

Космос Пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк отложили с конца 2019 на 2020 год, сообщает РИА "Новости".

Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Политика Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Армия и оружие США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Политика В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.

Музыка На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос» 11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.

Недвижимость В России упали цены на аренду жилья Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.

Происшествия Бывший губернатор Челябинской области покинул Россию На бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбудили уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями.