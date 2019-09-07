Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная России обыграла шотландцев в отборочном матче Евро-2020

Шотландия — Россия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Хэмпден Парк»
Джон Макгинн
11′
40′
Артем Дзюба
Лайэм Купер
46′
55′
Роман Зобнин
59′
Стефен О'Доннелл
Джеймс Форрест
Кенни Маклин
62′
Джон Макгинн
Райан Кристи
62′
66′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
Кенни Маклин
70′
71′
Дмитрий Баринов
Скотт Мактомини
Мэтт Филлипс
78′
80′
Алексей Ионов
Александр Ерохин
89′
Александр Головин
Ильзат Ахметов
90′
Ильзат Ахметов
Футболисты сборной России одержали волевую победу над командой Шотландии. Встреча, прошедшая в пятницу в Глазго, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе российской команды голы забили Артем Дзюба (40-я минута), у хозяев отличился Джон Макгинн (10).
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