Футболисты сборной России одержали волевую победу над командой Шотландии. Встреча, прошедшая в пятницу в Глазго, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе российской команды голы забили Артем Дзюба (40-я минута), у хозяев отличился Джон Макгинн (10).

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