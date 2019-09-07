Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги

Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
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Сборная России разгромила швейцарцев в матче группового этапа суперфинала Евролиги

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Испания вывела сборную России в финал Евролиги по пляжному футболу

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Sportbox.RU11:05

Россия уверенно обыграла Швейцарию в Суперфинале Евролиги

Metaratings12:35
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