В отборочном матче к чемпионату Европы-2020 сборная России обыграла Шотландию. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счетом 1:2 в пользу россиян. Первый мяч забили шотландцы на десятой минуте игры.

Сборная России обыграла Шотландию в матче отбора к Евро-2020

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