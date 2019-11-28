Футбол
ЧемпионатСборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 28 ноября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1470 очков. Ранее сборная России занимала 37-ю строчку.
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Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Общество
Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России
Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
Футбол
«Реал» приготовил предложение по Погба
Как сообщает Le Figaro, у президента «Реала» Флорентино Переса готово предложение для «МЮ».
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
В своем исследовании Nielsen зафиксировала новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позиции по продажам нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.
Хоккей
Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»
Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших
Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Общество
«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Общество
Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией не восстановят до 2020 года
Решение по вопросу о восстановлении авиасообщении между Россией и Грузией не будет принято до 2020 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского сенатора Григория Карасина.
Музыка
Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Культура
Новый сезон «Симпсонов» может стать последним
Футбол
Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его.
Гаджеты
Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
Экономика
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Авто
Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce
Китайские СМИ опубликовали первую фотографию представительского седана Hongqi H7 2-го поколения.
Общество
Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала предложенный законопроект о назначении 31 декабря выходным днем.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Футбол
Фанаты «Мальме» оставили надпись «Иуда» на доме Ибрагимовича
Фанаты написали на дверях дома "Иуда", а также забросали жилье форварда гнилой рыбой.
Армия и оружие
Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Армия и оружие
ВВС Польши вернулись к использованию истребителей МиГ-29
Военно-воздушные силы Польши решили вернуться к эксплуатации истребителей МиГ-29. Об этом сообщает штаб-квартира ВВС государства.
Автоспорт
Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.