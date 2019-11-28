Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 28 ноября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1470 очков. Ранее сборная России занимала 37-ю строчку.
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Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат04:00

Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-е место

Спорт-Экспресс04:08

Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Sport24.ru04:11

Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

Матч ТВ04:07

Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Sports.ru04:14

Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

Sportbox.RU04:07

ФИФА отстранила экс-главу Федерации футбола ЦАР на 6 лет 8 месяцев

РИА Новости10:12
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:45, Ашберн
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Общество

Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России

Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
ТК Звезда вчера в 22:44
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Blizzard сделала Overwatch бесплатным на неделю

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Адвокат: суд увеличил сумму компенсации Глушаковой до 42 млн рублей

РИА Новости 07:05
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«Реал» приготовил предложение по Погба

Как сообщает Le Figaro, у президента «Реала» Флорентино Переса готово предложение для «МЮ».
Спорт-Экспресс 10:36
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

В своем исследовании Nielsen зафиксировала новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позиции по продажам нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.
РБК вчера в 12:53
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Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»

Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Sportbox.RU вчера в 21:47
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Четвертая Власть 02:17
Общество

«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
РИА Новости 07:43
Армия и оружие

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

Взгляд.ру 26 ноября в 05:37
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК вчера в 15:55
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Общество

Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.
РБК 09:46
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией не восстановят до 2020 года

Решение по вопросу о восстановлении авиасообщении между Россией и Грузией не будет принято до 2020 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского сенатора Григория Карасина.
Газета.Ru 08:59
Музыка

Максим Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Продюсер и артист «открыл карты»: он признался, за кого из артистов пел своим голосом.
Регион online 04:11
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Культура

Новый сезон «Симпсонов» может стать последним

Газета.Ru 10:01
Футбол

Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его.
Sport24.ru 09:52
Гаджеты

Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition

Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
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Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Экономика

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Авто

Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce

Китайские СМИ опубликовали первую фотографию представительского седана Hongqi H7 2-го поколения.
Тарантас Ньюс 09:09
Общество

Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала предложенный законопроект о назначении 31 декабря выходным днем.
Газета.Ru 10:37
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Фанаты «Мальме» оставили надпись «Иуда» на доме Ибрагимовича

Фанаты написали на дверях дома "Иуда", а также забросали жилье форварда гнилой рыбой.
Газета.Ru 09:25
Армия и оружие

Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Известия 10:51
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
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Армия и оружие

ВВС Польши вернулись к использованию истребителей МиГ-29

Военно-воздушные силы Польши решили вернуться к эксплуатации истребителей МиГ-29. Об этом сообщает штаб-квартира ВВС государства.
Политическая Экспертиза 26 ноября в 07:05
Автоспорт

Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году

Autosport.com.ru 02:16
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 26 ноября в 14:50
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