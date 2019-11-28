Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 28 ноября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1470 очков. Ранее сборная России занимала 37-ю строчку.

Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

Общество Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.

Экономика Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок В своем исследовании Nielsen зафиксировала новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позиции по продажам нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.

Общество «Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.

Происшествия Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.

Происшествия Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.

Общество Греф показал Медведеву аватар Елену и суперкомпьютер Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф продемонстрировал премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа финансовой организации), передает ТАСС.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией не восстановят до 2020 года Решение по вопросу о восстановлении авиасообщении между Россией и Грузией не будет принято до 2020 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского сенатора Григория Карасина.

Политика «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.

Экономика Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.

Общество Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала предложенный законопроект о назначении 31 декабря выходным днем.