Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 28 ноября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1470 очков. Ранее сборная России занимала 37-ю строчку.

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

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