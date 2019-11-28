Футбол
ЧемпионатСборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 28 ноября, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1470 очков. Ранее сборная России занимала 37-ю строчку.
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Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Армия и оружие
В Астраханской области запустили ракету «Тополь»
Расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с астраханского полигона "Капустин Яр" межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет.
Политика
В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Кино
Нового Супермена в фильме может сыграть темнокожий актер
Одного из самых прославленных супергероев, Супермена, в новой перезагрузке может сыграть темнокожий актер.
Недвижимость
Эксперты назвали средний срок выплаты ипотеки в России
Для выплаты ипотеки за однокомнатную квартиру российской семье требуется в среднем 11 лет, говорится в исследовании, проведённом экспертами «Авито Недвижимость».
Политика
Медведчук объяснил, почему Украина останется без транзита газа
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что для Украины «крайне высок» риск остаться с 1 января 2020 года без транзита российского газа, так как до 13 декабря новый контракт подписать не смогут.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Политика
Европарламент сообщил о чрезвычайной климатической ситуации
Европарламент сообщил о чрезвычайной2 климатической ситуации в Европе и мире.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Армия и оружие
CША обвинили Россию в помощи Сирии в сокрытии использования химоружия
Постоянный представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд считает, что Россия помогала Сирии скрывать предполагаемое применение химического оружия в городе Дума в апреле 2018 года.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Единоборства
Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии
Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Общество
Россиян ожидают две двухдневные рабочие недели
Россиян в конце 2019-го и в начале 2020-го ожидают две двухдневные рабочие недели.
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
Общество
В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA
Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации.
Экономика
Госстат: Задолженность по зарплате на Украине увеличилась на 9,5%
Общая задолженность по выплате заработной платы Украиной в октябре 2019 года выросла на 9,5%, Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Рыб посетит Муза, а Близнецов ждёт сюрприз
Сегодняшний день, 29 ноября, звезды советуют посвятить решению служебных вопросов. Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост.
Космос
В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.