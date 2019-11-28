Футбол

Lenta.ruLenta.ruСборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации. Команда Станислава Черчесова переместилась с 37-го на 38-е место.
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Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

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Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-е место

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Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

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Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

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