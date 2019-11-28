Футбол
Lenta.ruСборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации. Команда Станислава Черчесова переместилась с 37-го на 38-е место.
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Авто
«АвтоВАЗ» начал производство обновлённой Lada 4x4
Общество
В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA
Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации.
Наука
Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне
Российские ученые вместе с коллегами из Германии и США создали методику измерения распределения электрического потенциала внутри сегнетоэлектрического конденсатора.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку елки втрое дороже кремлевской
26 ноября стало известно, что в Кемерове установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей — в три раза дороже той, что в Кремле.
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Кино
Джон Бойега признал вину за утечку сценария последних «Звёздных войн»
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Политика
Авиасообщение между РФ и Грузией не возобновят до нового года
Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии "по соображениям безопасности".
Общество
Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России
Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Общество
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма
Полиция проверяет Театр.doc из-за жалобы на пропаганду терроризма, гомосексуализма и наркомании, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
Футбол
Transfermarkt записал на имя Месси «Золотой мяч» по итогам 2019 года
Наука
«Большой барьерный риф выживет?»: Учёные Австралии нашли для этого способ
Авто
В Renault подготовили специальный Duster для папы римского
Компания Renault выпустила специальную модификацию кроссовера Dacia Duster, созданную для папы римского Франциска.
Общество
В России ввели льготы для селян
Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области.
Здоровье
Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки
Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
Общество
Россияне одобрили медведя в качестве символа страны
Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Политика
Около 90% белорусов одобряют тесные отношения с Россией
В рамках опроса специалисты сделали более 7 тысяч звонков. Также у жителей Белоруссии спросили, как часто они бывают в России.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Политика
Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому
Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".