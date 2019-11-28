В прошлом табеле сборная России располагалась строчкой выше. На первом месте находится Бельгия, затем идут Франция, Бразилия, Англия и Уругвай. Хорватия заняла шестое место, седьмое – Португалия.

Сборная России опустилась на 38 место в рейтинге ФИФА

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