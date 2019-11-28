Футбол

Государственные ВестиГосударственные ВестиСборная России опустилась на 38 место в рейтинге ФИФА

В прошлом табеле сборная России располагалась строчкой выше. На первом месте находится Бельгия, затем идут Франция, Бразилия, Англия и Уругвай. Хорватия заняла шестое место, седьмое – Португалия.
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Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат04:00

Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 38-е место

Спорт-Экспресс04:08

Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Sport24.ru04:11

Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

Матч ТВ04:07

Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Sports.ru04:14

Сборная России опустилась на 38-е место рейтинга ФИФА

Sportbox.RU04:07

Россия опустилась на одно место в рейтинге ФИФА

Советский спорт04:37
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Политика

Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Вести.Ru 14:32
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 14:20
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
РИА Новости 15:30
Армия и оружие

Глава МИД Турции обвинил Макрона в поддержке терроризма

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке терроризма.
РИА Новости 09:36
Общество

Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
РИА Новости Крым 05:42
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину

Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Рамблер 01:02
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 26 ноября в 02:59
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия 12:09
Армия и оружие

Российское оружие впервые получено правительством Габона

Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
REGNUM 15:10
Армия и оружие

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
РИА Новости 15:51
Кино

«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора

VSE42.RU 04:50
Армия и оружие

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

Взгляд.ру 26 ноября в 05:37
Музыка

Клип Лободы и Линдеманна за три дня набрал более 1,6 млн просмотров

Совместный клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна и украинской певицы Светланы Лободы Frau & Mann, опубликованный 23 ноября, за три дня набрал более полутора миллиона просмотров на YouTube По сюжету директор завода (Линдеманн) пытается изнасиловать подчиненную (Лободу) в кабинете, после того как она случайно уронила ящик со стеклянной посудой.
Украина.ру 26 ноября в 09:18
Экономика

Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти

Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
REGNUM вчера в 17:41
Автоспорт

Николя Латифи выступит в составе Williams в 2020 году

Autosport.com.ru 02:16
Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Вести.Ru 14:34
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Ведомости 11:31
Политика

Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН

Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 15:32
Спорт

Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России одержала победу над национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.
RT на русском 15:32
Политика

Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Известия 14:15
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения

Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
РБК 26 ноября в 21:20
Общество

«Аэрофлот» предлагает создать компанию для защиты аэропортов от птиц

Группа компаний «Аэрофлот» предложила создать компанию для повышения орнитологической защиты аэропортов.
News.ru 13:43
Общество

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Общество

Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
РИА Новости 11:31
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Единоборства

Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Телеканал 360° 14:22
Футбол

Орлов считает, что «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз

Популярный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящей игры 18-го тура РПЛ, в которой "Зенит" на своём поле примет "Спартак".
Sport.ru 13:29
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